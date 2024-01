Superbonus: Meloni, la più grande truffa ai danni dello Stato italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura sul Superbonus “così come scritta si è configurata come la più grande truffa ai danni dello Stato italiano della storia”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a “Quarta Repubblica”, in onda questa sera su Retequattro. Una misura che “costa a ciascun italiano, neonati compresi e chi è senza casa, più di 2 mila euro a testa e il 50 per cento di queste risorse è andata alla fetta più ricca della popolazione”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “Quest'anno ho fatto una manovra di 30 miliardi e partivo con 20 miliardi da pagare sul Superbonus e 13 sul debito: il Superbonus si è mangiato una finanziaria e così sarà nei prossimi anni”, ha aggiunto. (Rin)