Bologna: Ferrara (M5s), velocità media già inferiore ai 30 nelle grandi città, sì al cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Salvini in giù molti si scandalizzano per la decisione di Bologna di mettere il limite a 30 km/h. Ma si sono chiesti quale sia la velocità media a cui si guida nelle città italiane? Nelle cinque più grandi già non si superano i 30; nella nostra Roma la media è di 19 km/h, secondo il Tom Tom Traffic Index. Di cosa stiamo parlando allora? Seguiamo la direzione presa anche da Londra, Madrid, Barcellona, Amsterdam e tante altre città europee. Andiamo piano, salviamo vite e cambiamo in meglio la nostra società. Così, in una nota, il rappresentante al Consiglio nazionale M5s per la Circoscrizione Centro Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. (Com)