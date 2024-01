Violenza donne: Laureti (Pd), Bandecchi si deve dimettere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte, per l'ennesima volta, ad esternazioni intollerabili da parte del sindaco di Terni, evidentemente incapace di rivestire un ruolo istituzionale, completamente estraneo ad ogni forma minima di disciplina e onore, che si fa addirittura vanto della sua (sub)cultura misogina e maschilista. Bandecchi si deve dimettere perché ha offeso le donne e le istituzioni, usando un linguaggio e esternando pensieri inaccettabili in un paese civile e in una democrazia". Lo afferma, in una nota, Camilla Laureti, eurodeputata umbra e responsabile per le Politiche agricole nella segreteria nazionale del Partito democratico.(Com)