Lavoro: Paita (Iv), Jobs Act legittimo, qualcuno dovrebbe chiedere scusa

- La Corte costituzionale conferma che il Jobs act "non è illegittimo". Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Qualcuno, soprattutto a sinistra, dovrebbe scusarsi e prendere atto che la riforma del lavoro voluta dal governo Renzi ha ridotto la precarietà e creato centinaia di migliaia di posti di lavoro a tempo indeterminato. Sono stati sconfessati quanti, a cominciare dagli ultimi due segretari del Partito democratico, hanno, con una mossa suicida, schierato il Pd contro una riforma voluta dal Pd. Ora che la scusa della incostituzionalità del Jobs act non regge più – aggiunge Paita - cosa si inventeranno al Nazareno per negare le importanti riforme fatte nel passato e andare sempre più a rimorchio di Giuseppe Conte e del Movimento cinque stelle?". (Rin)