Comore: cinque candidati alla presidenza intenzionati a fare ricorso contro rielezione Assoumani

- Il candidato alla presidenza delle isole Comore Daoudou Abdallah Mohamed ed altri quattro candidati di opposizione hanno presentato o presenteranno ricordo davanti alla Corte suprema del Paese contro la rielezione del presidente uscente Azali Assoumani. Lo riferisce "Rfi", spiegando che i cinque hanno esortato a mantenere viva la protesta contro l'esito delle elezioni presidenziali, sebbene le proteste nelle strade si siano andate calmando. Nel Paese, tuttavia, rimane in vigore il coprifuoco notturno imposto dalle autorità per dissuadere gli oppositori dal proseguire nelle manifestazioni che la scorsa settimana nella capitale Moroni hanno provocato violenti scontri con la polizia con un morto e diversi feriti, oltre che danni alle proprietà. Rimane in vigore anche la riduzione della velocità di connessione internet, che impedisce l'accesso alla rete e le chiamate via WhatsApp, mentre altri arresti di persone ritenute implicate nelle manifestazioni sono stati segnalati dalla stampa locale. Il portavoce del governo Houmed Msaidie ha detto che lo Stato "non cederà alla violenza". Martedì scorso la commissione elettorale ha dichiarato il presidente uscente delle isole Comore, Azali Assoumani, vincitore al primo turno con il 62,97 per cento dei voti. L'esito dovrebbe essere confermato dalla Corte suprema. (segue) (Res)