Comore: cinque candidati alla presidenza intenzionati a fare ricorso contro rielezione Assoumani (2)

- Durante le proteste della scorsa settimana in diverse strade della capitale Moroni sono state innalzate barricate e un numero imprecisato di manifestanti arrestati. Sono state date alle fiamme anche l'auto di un ministro e un deposito alimentare nazionale, mentre nei disordini di mercoledì attivisti hanno saccheggiato la casa di un ex ministro e le hanno appiccato fuoco. Nelle cariche della polizia almeno una persona è stata uccisa ed altre sette sono rimaste ferite. Fra le vittime c'è anche un ragazzo di 21 anni, ucciso "probabilmente a colpi di arma da fuoco" ha detto un funzionario governativo. Nel protestare contro la rielezione di Assoumani, i manifestanti hanno urlato alla frode e chiesto che il voto sia dichiarato nullo. Un portavoce del governo ha accusato l'opposizione di disturbo dell'ordine pubblico, mentre l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha esortato le autorità a garantire la libertà di espressione e il diritto alla protesta pacifica, chiedendo al contempo moderazione da parte dei manifestanti. (segue) (Res)