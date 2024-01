Verona: Comune, nessun disagio a viabilità durante fiera Motorbikexpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Verona rende noto che, nei tre giorni della fiera dedicata al mondo delle moto, Motorbikexpo, non sono stati riscontrati disagi alla viabilità. "La fiera appena conclusa ha dimostrato che la macchina organizzativa messa in campo sul fronte viabilistico funziona – ha commentato l'assessore alla Mobilità, Tommaso Ferrari-. Il connubio parcheggi scambiatori e bus navetta è una risposta efficiente sia alle esigenze di utenti e visitatori che dei residenti del quartiere fieristico. Un risultato ottenuto con un grande lavoro di squadra, ringrazio tutti gli enti coinvolti, a cominciare dalla Polizia locale, per la disponibilità e l'impegno profuso nella preparazione e nelle gestione dell'evento". "La Genovesa – ha poi sottolineato il comandante della Polizia locale, Luigi Altamura - si sta dimostrando strategica e i bus navetta sono l'anello di congiunzione tra le aree di sosta e il fatto di avere meno auto in divieto di sosta attorno alla fiera. Un particolare ringraziamento ad ufficiali ed agenti che hanno lavorato in strada con temperature molto basse, a salvaguardia della Fiera e dei residenti". (Rev)