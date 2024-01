Lavoro: Borghi (Iv), Jobs act non era illegittimo, sinistra Pd lo riconosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La critica serrata al Jobs act fu - insieme con la polemica contro la 'Buona scuola' e la riforma costituzionale - la punta di lancia della battaglia lanciata dalla sinistra Pd contro la leadership e le politiche riformiste del governo Renzi. Si sostenne a piene mani, e in tutte le sedi, l'incostituzionalità del Jobs act, argomento talmente pervicace da essere impiegato dalla stessa componente politica e dai suoi esponenti per anni, fino alla recente campagna elettorale del 2022". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo a palazzo Madama di Italia viva. "Ora la Corte costituzionale sancisce che il Jobs act non era illegittimo, e tutta la vicenda si riassume per ciò che è stato: una battaglia di potere - aggiunge il parlamentare -. Per il potere, non per gli ideali. Post scriptum: quella polemica bloccò sul nascere un partito riformista di massa, come il Labour. E aprì la porta al populismo e al sovranismo. Non si pretendono abiure, né scuse. Ma almeno il coraggio di riconoscere la verità". (Rin)