Napoli: incontro Comune-Aipd su inserimento lavoro per persone con sindrome di Down

- Confronto nella Commissione Politiche sociali, presieduta da Massimo Cilenti, con l'Associazione italiana persone down (Aipd), l'assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, e l'assessore alle Politiche sociali, Luca Trapanese. L'obiettivo dell'incontro è stato discutere e promuovere percorsi concreti di inserimento lavorativo per i ragazzi con sindrome di Down, sostenendo l'autonomia e la partecipazione attiva di queste persone nella società. Imma Esposito, presidente della sezione napoletana di Aipd, ha evidenziato l'importanza di sviluppare protocolli operativi con le imprese per facilitare l'inserimento lavorativo dei ragazzi e delle ragazze con sindrome di Down. Attualmente, quattro ragazzi sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato grazie a iniziative di collaborazione tra Aipd e aziende, con un focus particolare sulla formazione e sul tutoraggio per garantire un inserimento ottimale. Luca Fella Trapanese, assessore alle Politiche sociali, ha condiviso l'esperienza di coprogettazione a Napoli, recentemente finanziata dal Ministero, che coinvolge tutte le associazioni impegnate nella sindrome di Down e disabilità. Ha sottolineato l'importanza di favorire tirocini formativi in settori strategici, compreso il turismo, promuovendo concetti chiave come 'diversity, equity, inclusion' (diversità, equità, inclusione). (segue) (Ren)