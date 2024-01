Napoli: incontro Comune-Aipd su inserimento lavoro per persone con sindrome di Down (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiara Marciani, assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro, ha evidenziato il coinvolgimento dei ragazzi appartenenti alle categorie protette nel progetto Garanzia Giovani. Ha enfatizzato l'importanza dei tirocini per far conoscere meglio i ragazzi alle imprese ospitanti e favorire forme durature di stabilizzazione lavorativa. Durante l'incontro, sono emerse anche preoccupazioni e proposte per superare le difficoltà incontrate dagli imprenditori nell'assunzione di persone con disabilità, rispettando le norme sulla sicurezza. Toti Lange (Misto) ha sottolineato la necessità di considerare le specificità di alcune sindromi nell'analisi delle categorie protette. Rosario Andreozzi ha proposto la costituzione di un tavolo tecnico permanente per coinvolgere tutti i soggetti interessati e vigilare sul rispetto delle norme in tema di assunzioni delle persone disabili. Iris Savastano (Forza Italia) ha sottolineato i diversi limiti culturali che impediscono un corretto inserimento delle persone con disabilità del mondo del lavoro e ha proposto di verificare la possibilità che il Comune riconosca degli sgravi fiscali per le imprese che assumono persone con disabilità. Il presidente Cilenti ha concluso l'incontro auspicando che il Comune di Napoli lavori esclusivamente con imprese che rispettano le norme sulle categorie protette, sottolineando che l'incontro di oggi è solo il primo di una serie di confronti per avviare proposte concrete di tirocinio formativo e inserimento lavorativo. (Ren)