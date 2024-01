Lavoro: Zaffini (Fd’I), oltre 563 domande per assegno inclusione, ottimo lavoro del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 563 mila le domande di richiesta da parte dei cittadini per l'Adi - assegno di inclusione, delle quali l'88 per cento arriva da ex percettori del reddito di cittadinanza. La misura messa in campo dal governo rientra in un piano di supporto che comprende un'altra misura integrativa, partita il 1° settembre, il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), per la quale sono state presentate quasi 165 mila domande. "Le misure messe in campo dal nostro governo rappresentano un piano efficiente di supporto a chi è senza lavoro, che punta all'integrazione di domanda e offerta senza dimenticare il sostegno al reddito", ha dichiarato il presidente della 10a Commissione Lavoro e Salute, Francesco Zaffini. "L'Assegno di inclusione abbraccerà una fetta di popolazione di 1,757 milioni di persone, circa 737 mila nuclei familiari. Secondo i dati l'88 per cento arriva da ex percettori del vecchio reddito di cittadinanza e non a caso la metà dei nuclei che hanno fatto domanda proviene da Campania (26,7 per cento) e Sicilia (21,8 per cento). La misura dell'Adi prevede un importo medio stimato dal Ministero del Lavoro di 635 euro, contro i 526 euro medi del reddito di cittadinanza". (segue) (Rin)