Lavoro: Zaffini (Fd’I), oltre 563 domande per assegno inclusione, ottimo lavoro del governo (2)

- "La precedente misura - ha proseguito Zaffini - si è dimostrata fallimentare e lacunosa, avendo come unico fine la misura dell'indennizzo. Con questo piano, invece, il governo sostiene economicamente i cittadini e li accompagna in un percorso di formazione come richiesto dalle imprese. Inoltre - ha concluso il Senatore di Fd'I - le misure sono supportate dal Siisl, il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, piattaforma dove sono già presenti 177.799 posti di lavoro e 513.687 corsi di formazione. Proposte che hanno già riscosso interesse attivo dagli iscritti. I dati confermano l'ottimo lavoro del governo e della mia commissione alla creazione di un piano efficiente a supporto dei cittadini". (Rin)