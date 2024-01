Israele: leader opposizione Lapid, “governo pericoloso, nuove elezioni inevitabili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha invitato il primo ministro, Benjamin Netanyahu, a sedersi al tavolo dei negoziati per concordare quanto prima una data per le prossime elezioni. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "Times of Israel". L’ex premier e ministro degli Esteri israeliano, leader del partito Yesh Atid, seconda forza della Knesset con 24 seggi su 120, ha definito “inevitabile” il ricorso al voto anticipato: “Ho una proposta per Benjamin Netanyahu: sediamoci, tu ed io, il primo ministro e il leader dell’opposizione, e fissiamo una data”. Lapid ha definito l’attuale governo di estrema destra guidato da Netanyahu come “pericoloso per il popolo di Israele”, asserendo che diversi esponenti della colazione al potere “non ce la fanno più”. Secondo Lapid, Israele “ha bisogno di un governo che riconquisti la fiducia dei cittadini, la fiducia del sistema di sicurezza, che abbia un piano per il giorno dopo”, dicendosi “disposto per discutere qualsiasi offerta ragionevole".(Res)