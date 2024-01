Siria: tentato attacco di milizie filo-iraniane a base Usa a Conico, Coalizione risponde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero due i presunti missili lanciati da milizie filo-iraniane non meglio specificate che sono caduti senza esploderenei pressi della base militare statunitense in Siria "Green Village", situata in prossimità del giacimento di Conico, nella campagna di Deir ez Zor, nell’est della Siria. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), una Ong con sede a Londra che dispone di un'ampia rete di informatori sul territorio, secondo cui le forze della Coalizione internazionale contro lo Stato Islamico, a guida Usa, hanno risposto all’attacco, prendendo di mira alcuni alloggi dove risiedono giovani appartenenti al Partito Ba'ath, nella città di Deir ez Zor. (Lib)