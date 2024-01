Roma: Droghei (Pd Lazio), assoluzione Lucha y siesta, giornata importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa delle donne, Lucha y Siesta "è stata assolta nel processo penale per occupazione. Una giornata importante per un'esperienza che da oltre 10 anni rappresenta un punto di riferimento nella lotta contro la violenza di genere e per la libertà delle donne". Lo dichiara in una nota la consigliera del Partito democratico alla Regione Lazio, Emanuela Droghei, coordinatrice della segreteria del Pd Roma. "Sono migliaia le donne che si sono rivolte a Lucha y Siesta per trovare rifugio, aiuto e per riconquistare libertà e autonomia. Da qui devono ripartire serie politiche contro la violenza di genere", conclude.(Com)