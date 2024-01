Gaza: ministro Esteri Anp, Ue si impegni per cessate il fuoco, non possiamo accettare altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale palestinese non può accettare niente di meno che un cessate il fuoco. Lo ha dichiarato Riyad al Malki, ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Sono passati tre mesi e mezzo e ogni giorno contiamo altre centinaia e addirittura migliaia di palestinesi uccisi, feriti o sepolti sotto le macerie. La situazione sta diventando fuori controllo, il sistema sanitario è collassato e non c'è modo o maniera per le decine di migliaia di palestinesi feriti di essere curati adeguatamente nella Striscia di Gaza, e non sono nemmeno in grado di lasciare Gaza per essere curati fuori", ha detto. Sono venuto qui per dire ai miei colleghi europei che l'azione più importante da intraprendere è il cessate il fuoco. Dobbiamo chiedere collettivamente un cessate il fuoco. Non possiamo accettare niente di meno. Non possiamo esitare sul cessate il fuoco. Ogni giorno che mostriamo esitazione vengono uccise persone, innocenti, bambini, donne e anziani. E questo è intollerabile e inaccettabile. La vita dei palestinesi è davvero importante e non possiamo accettare che la vita dei bambini palestinesi valga di meno di quella dei bambini di tutto il mondo", ha aggiunto. (segue) (Beb)