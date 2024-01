Gaza: ministro Esteri Anp, Ue si impegni per cessate il fuoco, non possiamo accettare altro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi aspetto che l'Unione europea chieda un cessate il fuoco e si impegni per ottenerlo. "Mi aspetto che l'Ue condanni la dichiarazione di Netanyahu sul rifiuto della soluzione dei due Stati. Mi aspetto che l'Ue inizi a prendere in considerazione sanzioni contro Netanyahu e altri che stanno davvero distruggendo le possibilità di una soluzione a due Stati e della pace in Medio Oriente", ha poi continuato. L'Ue, ha concluso il ministro dell'Anp, "si trova in un momento in cui deve mostrare leadership e coraggio, e deve essere pronta a prendere la giusta posizione. Altrimenti, quello che diciamo da tempo sui due pesi e due misure sarà chiaramente dimostrato in questo caso. Spero di sbagliarmi e di sentire ciò che sono venuto a sentire". (Beb)