Veneto: Stefani, benvenuto nella Lega a Calzavarini, sindaco di Frassinelle Polesine

- Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, ha dato il benvenuto nel partito a Renzo Calzavarini, sindaco di Frassinelle Polesine, nel rodigino. "Benvenuto a Renzo Calzavarini, sindaco di Frassinelle Polesine, in provincia di Rovigo – ha dichiarato -. L'ennesimo gradito ingresso di un primo cittadino, al quale seguiranno altri sindaci e amministratori per unirsi alla grande squadra della Lega in Veneto. La Lega è sempre più la casa del buongoverno e della buona amministrazione locale", ha concluso Stefani. (Rev)