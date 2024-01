Expo 2025, Vattani presenta il Padiglione Italia a Osaka: grande opportunità per rilanciare l’export in Asia - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia porterà all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone, non solo “gli archetipi e i simboli che il mondo si aspetta da noi”, come arte, teatro e cibo, ma anche “innovazioni e caratteristiche che ancora non si conoscono” del nostro Paese: il padiglione sarà dunque un “avamposto” per completare l’immagine del nostro Sistema Paese nel mondo. Lo ha detto il commissario generale per l’Italia a Expo 2025, Mario Vattani, durante la presentazione del progetto del Padiglione Italia oggi al Palazzo delle Esposizioni, a Roma. L’Italia, ha sottolineato nell’occasione il diplomatico, “è il primo Paese ad aver aperto i cantieri a Osaka”, e la sua presenza all’Expo 2024 “deve essere molto visibile anche perché si colloca nel partenariato strategico instaurato dal governo di Giorgia Meloni con il primo ministro Fumio Kishida”. (Res)