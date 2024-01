Lombardia: Majorino (Pd), se centrodestra non fermerà discussione legge su fine vita fatto positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho letto la dichiarazione di Attilio Fontana sul portare in aula il progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita: se è un modo per dire che la destra non tenterà di ostacolarla mettendone in discussione la legittimità, come invece ha fatto sul referendum sanitario, ma che a tempo debito se ne discuterà in aula nel merito, è un fatto positivo. Mi auguro che prevalga lo spirito di un confronto aperto e trasparente e non il tentativo di impedirla sul nascere”. Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Lombardia.(Com)