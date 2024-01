Roma: controlli sul litorale nord della città, due denunce e un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana i carabinieri di Civitavecchia hanno effettuato un’intensa attività di controllo nei Comuni del litorale nord della provincia di Roma, tra le località di Cerenova e Campo di Mare a Cerveteri. Due persone sono state denunciate perché erano alla guida delle rispettive autoin stato di ebbrezza e per questo hanno dovuto anche consegnare la patente. Un centinaio di persone e una sessantina di veicoli sono stati ispezionati e in tutto, soltanto nella giornata di sabato, sono state elevate 20 contravvenzioni. dieci persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di cocaina o hashish per uso personale e sono state segnalate. Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a violare gli arresti domiciliari cui era sottoposto. I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana. (Rer)