Grecia: Mitsotakis, il sostegno alle famiglie è priorità per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno alle famiglie è una questione “prioritaria” per il governo greco. Lo ha dichiarato il primo ministro di Atene, Kyriakos Mitsotakis, secondo quanto riferisce l’agenzia “Ana-Mpa”. “La principale priorità del governo è sostenere le famiglie con bambini”, ha sottolineato il primo ministro in un post sui social media, riferendosi agli aumenti degli assegni familiari annunciati oggi dall’esecutivo. Le nuove misure prevedono un aumento degli assegni con effetto retroattivo anche per le nascite avvenute nel 2023.(Gra)