Roma: Baglio-Tempesta (Pd), bene assoluzione Lucha y siesta, vittoria di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assoluzione delle attiviste di Lucha y siesta nel processo penale per occupazione "è una vittoria di tutti". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio, e la consigliera del Pd, Giulia Tempesta, presidente della commissione Bilancio. "Si tratta di un luogo di enorme valore - aggiungono - di una realtà di riscatto e liberazione che ha diritto di esistere e che come Amministrazione continueremo a difendere. Ci auguriamo che tutti facciano la loro parte a difesa di questo patrimonio che non può essere disperso", concludono.(Com)