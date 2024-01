© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all’Ordinanza emessa dalla Direzione territoriale Lazio dell’Enac per regolamentare la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità land side dell'aeroporto di Roma Fiumicino, l’Ente comunica in una nota che, su input dei vertici e in coordinamento con l’amministrazione comunale di Fiumicino, l’atto è stato ritirato per un approfondimento giuridico alla luce della normativa vigente. (Com)