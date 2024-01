Regno Unito: Starmer fissa scadenza dell'8 febbraio per finalizzare manifesto laborista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laborista britannico, Keir Starmer, ha fissato all'8 febbraio la scadenza per completare la bozza del programma elettorale del partito in vista delle elezioni generali previste nella seconda metà dell'anno. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", Starmer deve bilanciare una lista di politiche, tra cui investimenti, riforme istituzionali e miglioramenti dei servizi pubblici, mantenendo al contempo la disciplina fiscale. "Faremo in modo che i numeri tornino", ha detto un fonte del partito al quotidiano, aggiungendo: "La disciplina finanziaria sarà presente nel documento". (Rel)