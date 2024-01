© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assoluzione delle attiviste di Lucha y Siesta è "una gran bella notizia". Lo ha detto il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti. "Grazie per quello che fate, il vostro impegno per le donne ha trasformato Lucha y Siesta in un punto di aggregazione e di riferimento avanzato per la difesa dei diritti negati", ha concluso.(Rin)