Roma: Battaglia (Pd), assoluzione Lucha y siesta vittoria attiviste, donne e cittadini

22 luglio 2021

- "Una stupenda vittoria, per le attiviste in primis, poi per tutte le donne che le hanno sostenute e per tutte le romane e i romani di buon senso". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Partito democratico e presidente della commissione Cultura e lavoro, Erica Battaglia. "Oggi l'assoluzione nel processo per occupazione a carico della presidente di Lucha y siesta - aggiunge - certifica che occuparsi di chi soffre ed è in difficoltà non è reato, è umanità. Un grazie sincero alle attiviste e volontarie che da anni salvano donne e minori messi all'angolo da uomini violenti. Un grazie anche a tutti noi che, con buon senso, abbiamo sostenuto in ogni dove la loro battaglia insieme a larga parte della cittadinanza e anche la richiesta del sindaco Gualtieri ad Atac di fare un passo indietro rispetto alla costituzione di parte civile. Un grazie va anche ad Atac per averlo fatto. L'assoluzione di oggi è una bella notizia per la casa del Tuscolano: una vittoria collettiva che premia chi aiuta generosamente e in prima persona chiunque ha bisogno", conclude. (Com)