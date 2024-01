Mobilità: Sala su città 30, autonomia differenziata quando va bene a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Da un lato "si teorizza sul tema dell’autonomia differenziata, però viene da pensare che è così quando va bene, quando non va bene l’autonomia, che non può essere solo dei presidenti di Regione, ma anche dei sindaci, non va bene”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria che si è tenuta a Palazzo Marino rispondendo a chi gli ha chiesto un commento in merito alla direttiva, annunciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, contro l'iniziativa del Comune di Bologna, che dallo scorso 16 gennaio ha dato il via a “Città 30” . Secondo il sindaco “una parte della città dovrebbe andare a 30 all’ora e stiamo studiando per trovare la formule giuste”. Sala ha poi aggiunto che "bisogna però in questo cercare di capire dove sta il governo e bisogna cercare di capire la Procura come si muove”. Sala ha poi ricordato il tentativo di “obbligare all’uso del sensore contro l’angolo cieco, ma la soluzione è stata ributtata”. Infine, “riteniamo che promuovere la ciclabilità sia giusto, ma in questo momento per me non è piacevole sapere che ho un assessore e un dirigente apicale indagati per la segnaletica e per una pista ciclabile dopo quello che è successo”, ha concluso. (Rem)