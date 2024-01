Germania: Scholz promette aiuti concreti agli agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha promesso aiuti concreti agli agricoltori che protestano contro il suo governo per la cancellazione graduale dei sussidi per il diesel a uso agricolo, con scadenza nel 2026. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, riprendendo le dichiarazioni del capo dell'esecutivo federale a margine della sua visita alla Settimana verde di Berlino. In particolare, Scholz ha affermato che su allevatori e contadini grava “troppa burocrazia”. Si tratta quindi di modificare le normative sia tedesche sia europee al fine di facilitare “la vita e il lavoro in fattoria”. A tal fine, ha aggiunto il cancelliere, il suo governo discuterà “nello specifico” quanto si può fare “per facilitare l'attività” delle aziende agricole e permettere loro di avere “un buon futuro”. (Geb)