Migranti: Magi (Più Europa), Protocollo con Albania disumano

- Il disegno di legge per la ratifica del protocollo con l’Albania "è disumano, illegittimo e per molti aspetti impraticabile. Un accordo che non ha niente a che fare con i reali termini della questione migratoria, ma è solo l’ennesima circostanza in cui la destra di governo passa all’incasso, nella sua strategia 'imprenditoriale' basata sulla coltivazione ossessiva della paura”. Lo ha detto, nell’Aula di Montecitorio, il deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi, relatore di minoranza del disegno di legge per l’accordo Italia-Albania. “Questo patto - ha sottolineato il parlamentare - configura un meccanismo di deportazione verso un Paese terzo di quanti vengono raccolti in stato di pericolo in mezzo al mare, con procedure amministrative e giudiziarie 'esternalizzate' in territorio albanese che ben difficilmente potranno assumere la stessa qualità ed effettività che potrebbe garantire invece il loro svolgimento in Italia. Anche l’onere finanziario appare molto sottostimato. Il costo per il contribuente italiano dei viaggi di andata e ritorno di funzionari e giudici italiana costituiranno una fonte di sperpero immenso di danaro pubblico. Inoltre, garantire il diritto di difesa ai migranti in Albania sarà molto difficoltoso e si prefigura una palese violazione dell’articolo 24 della Costituzione. Occorre aggiungere che la collocazione in Albania di un centro di reclusione per migranti impedirà in larga sostanza ai parlamentari di esercitare - ha concluso Magi - una parte delle loro prerogative”. (Rin)