Serbia: Vucic, potremmo ricevere primi fondi Piano crescita Ue già a maggio o giugno

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che la Serbia potrebbe ricevere "già a maggio o all'inizio di giugno" i primi fondi del Piano di crescita economica per i Balcani occidentali, approvato dalla Commissione europea nel novembre scorso. "Se riusciamo a formare il governo entro il 15 marzo e approviamo alcune leggi importanti entro la fine di marzo, il primo stanziamento di questi soldi da parte dell'Ue potrebbe avvenire già a maggio o all'inizio di giugno", ha dichiarato Vucic, presente al vertice di Skopje che riunisce i leader della regione in cui il Piano di crescita Ue è al centro dell'incontro. Il presidente serbo ha quindi sostenuto che oggi verranno firmati "due protocolli che consentiranno l'entrata in vigore dal primo marzo del mercato del lavoro libero tra i Paesi dell'iniziativa Open Balkan". "Saranno firmati due protocolli di eccezionale importanza che aspettiamo da mesi", ha detto il leader serbo. "Dal primo marzo dovrebbe finalmente entrare in vigore ciò di cui abbiamo parlato, cioè un mercato del lavoro completamente libero tra Serbia, Macedonia del Nord e Albania il quale contribuirà alla creazione di un ambiente imprenditoriale migliore sia per le aziende nazionali che straniere, di 11 milioni di abitanti", ha sottolineato Vucic. (Seb)