Ungheria: Tajani, su caso Salis ho chiesto a omologo ungherese il rispetto dei diritti

- Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, si è confrontato con l'omologo ungherese, Peter Szijjarto, sul caso di Ilaria Salis, la cittadina italiana arrestata a Budapest l'11 febbraio scorso. "Ho posto il problema della nostra connazionale in carcere in Ungheria, chiedendo che le venga riservato un trattamento rispettoso delle regole e della dignità della persona", ha dichiarato Tajani in un punto stampa al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. Eventualmente, ha proseguito il ministro italiano, "ho chiesto se fosse possibile trovare soluzioni alternative alla detenzione in carcere. Ho dato quindi un segnale di attenzione nei confronti del tema e ho chiesto un impegno attento da parte del governo ungherese sulla situazione, per garantire tutti i diritti che hanno i detenuti". (Beb)