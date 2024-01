Milano: Gerla (Cisl) per continuità serve responsabilità, da politica vogliamo risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La continuità tra Comune, enti sindacali e imprese, perché vada avanti “c’è bisogno di responsabilità da parte dei soggetti interessati e la volontà di partecipazione”, ovvero rappresentanti istituzionali e della politica che “vorremmo dessero una loro risposta”. Lo ha detto Carlo Gerla, Segretario Generale di Cisl Milano Metropolitana, rispondendo a margine della conferenza stampa a sei mesi dalla firma del “Patto per il Rilancio del Governo Metropolitano” con le sigle sindacali oggi a Milano. Davanti a stime che vedono un calo dei tassi in estate, “la politica deve agire a sostegno del territorio molto di più rispetto a quello che non fa oggi, quindi si deve aprire alle parti sociali e attraverso le parti sociali deve intervenire per sostenere le politiche territoriali” ha spiegato Gerla. In questo territorio il tema dell’abitare “è fondamentale, sia per Milano che per territori limitrofi, non a caso parliamo di area metropolitana. Poi c’è anche il problema dei salari, della qualità del lavoro e delle infrastrutture: se si affrontano insieme si raggiungo buoni obiettivi” ha ribadito Gerla, infatti al contrario, vengono prodotti solo “slogan” ha concluso. (Rem)