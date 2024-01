Bologna: Furgiuele (Lega) su limite velocità, "Pd irriducibile della prima ora, ma nel 2016 chiese scusa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato e vicecapogruppo della Lega Domenico Furgiuele, componente della commissione Trasporti, "oggi il Pd fa l'irriducibile della prima ora sulla Zona 30 di Bologna" anche se "nel 2016 fece un enorme mea culpa con l'allora sindaco Merola, quando ammise di 'non aver dialogato a sufficienza sulla mobilità' con la cittadinanza". "Si dice - prosegue - che errare sia umano. Lepore evidentemente ha deciso di non fare tesoro degli errori del suo predecessore e ha scelto il canto degli uccellini invece delle esigenze dei bolognesi". "Allargare la Zona 30 è una forzatura, in barba alla ratio della norma stessa, che rischia di creare più disagi che benefici", conclude. (Rin)