Migranti: Ricciardi (Pd), Protocollo con Albania è scempio giuridico

- "Siamo dinanzi a una metamorfosi o a un o scempio giuridico? Questa è la nuova campagna d'Albania nel XIV mese dell'era di Giorgia che sconfessa tutte le boutade degli ultimi anni all'opposizione. Quelli del blocco navale, del bombardamento dei barchini sono passati al salvataggio in acque internazionali dei disperati. Il governo evidentemente ha capito che un conto è l'opposizione e un altro il governo dei processi migratori. Ci avete sbeffeggiato perché abbiamo chiesto, visto che si tratta di un accordo internazionale, di sottoporre la questione al parlamento e vi siete dovuti piegare allo stato di diritto e alla costituzione. E siamo in Aula a discuterne. Anche se per ora si parla di niente, visto che il protocollo rischia di non arrivare a compimento perché la Corte costituzionale albanese non si esprimerà prima del 6 marzo". Lo ha detto in Aula, alla Camera, Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd. "La verità - ha proseguito il parlamentare - è che avete solo alimentato un giro di affari che neppure avrà benefici per l'Italia nonostante i costi per il Paese: mandate risorse sottratte ai ministeri in Albania, mandate le forze dell'ordine in Albania, togliendo personale al presidio della sicurezza degli italiani. Le migrazioni storicamente portano ricchezza, ma per voi sono solo un modo per fare affari. Il governo nella sua campagna d'Albania, infatti, utilizza gli accantonamenti parziali dei ministeri, 18 milioni al ministero dell'Economia e delle Finanze, quattro milioni al ministero dell'Università e della Ricerca, quattro milioni alla Cultura, 32 milioni al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (tra gli altri) per questo scempio giuridico che è solo disumano e non risolverà nessun problema". Ricciardi ha aggiunto: "Il governo ha fallito ed è stato travolto dalla manifesta incapacità di gestire un fenomeno. Quando siete stati chiamati ad essere 'pronti' avete allestito solo il più grande piano di affari che la storia repubblicana ricordi. Il governo si prenda del tempo prima di essere travolto dallo scempio che sta realizzando". (Rin)