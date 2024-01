Calcio: Sala, su caso Maignan chi non prende posizione corresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Terrificante che ancora si debbano accettare negli stadi queste situazioni. Credo che Maignan abbia fatto molto bene e lo capisco anche quando dice che chi non prende una posizione precisa, il club e la Procura, è corresponsabile di questa situazione”. Lo ha detto il Sindaco Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria tenutasi a Palazzo Marino a Milano. A chi gli ha poi chiesto se incontrerà il sindaco di Udine, che ha proposto la cittadinanza onoraria a Maignan, ha risposto che “bisogna ragionarci, ne sarei felice, ma non voglio nemmeno disturbare il suo lavoro". Il sindaco ha concluso: “Osservando con grande tristezza quello che è successo, magari stavolta è stata così significativa la reazione di Maignan che potrebbe essere una chiave di volta rispetto a questo percorso, per togliere dagli stadi questi atteggiamenti”. (Rem)