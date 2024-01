Gaza: Tajani, unica soluzione è quella di due popoli e due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la pace in Medio Oriente, la sola soluzione possibile è quella di due popoli e due Stati. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Dobbiamo lavorare molto a livello diplomatico in favore della pace. La situazione è difficile e Hamas ha già detto che non vuole" la soluzione dei due Stati e "che non è a favore di uno Stato ebraico", ha aggiunto Tajani. "Noi diciamo che è la sola soluzione se vogliamo la pace e la stabilità. Ovviamente lo Stato palestinese dovrebbe riconoscere Israele e Israele dovrebbe riconoscere lo Stato palestinese", ha poi dichiarato. "Dobbiamo andare avanti, dobbiamo lavorare con la diplomazia, e poi dobbiamo aiutare la popolazione civile di Gaza, perché i palestinesi non sono tutti terroristi di Hamas. Vanno aiutati, vanno sostenuti, e l'Italia è fortemente impegnata su questo", ha concluso Tajani. (Beb)