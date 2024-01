Speciale energia: Algeria-Italia, ambasciatore Pugliese ai saluti, "legame profondo va oltre il settore energetico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la potenziale chiusura del Mar Rosso a causa della minaccia di ribelli yemeniti Houthi è tornato di attualità il tema dell'approvvigionamento di gas naturale liquefatto (Gnl) per l'Italia nel medio-lungo termine. Eppure, il livello degli stoccaggi non è mai stato così e l’Italia può mitigare possibili conseguenze gravose del blocco del Canale di Suez anche grazie ai recenti accordi con l’Algeria. “Come ho avuto modo di ribadire durante un recente incontro con il ministro dell’Energia e delle miniere, Mohamed Arkab, il partenariato energetico fra Italia e Algeria è strategico e solido, pilastro del nostro rapporto bilaterale e motore per il rafforzamento delle relazioni non solo economiche ma anche politiche, sociali e culturali. Questo partenariato energetico, come noto, ha visto un forte rafforzamento negli ultimi anni, portando l’Algeria ad essere il principale fornitore di gas naturale per l’Italia (nel periodo gennaio-aprile 2023 l’Algeria si è confermato primo fornitore di gas, coprendo circa il 36 per cento delle importazioni complessive)”, spiega Pugliese. (Res)