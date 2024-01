Speciale energia: Mbda, nuovo primato per il Regno Unito con il laser DragonFire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successo del primo tiro del Regno Unito per il sistema d’arma con laser a energia diretta ad alta potenza (Laser Directed Energy Weapon - Ldew) DragonFire contro bersagli aerei, durante una prova al poligono del ministero della Difesa britannico presso le Ebridi. Lo si legge in un comunicato del ministero della Difesa. Questo più recente test, realizzato dal Dstl (Defence Science and Technology Laboratory) e dai partner del consorzio DragonFire - Mbda, Leonardo e QinetiQ -, è il risultato di prove precedenti di grande successo, tra cui il primo tiro laser statico ad alta potenza di una capacità sovrana britannica e la dimostrazione della capacità del sistema DragonFire di tracciare bersagli aerei e navali in movimento con elevata precisione, a lungo raggio. La collaborazione del consorzio britannico DragonFire riunisce il meglio dell’industria britannica e si fonda su decenni di competenza nella produzione di sistemi d’arma per ottenere capacità potenziate di difesa aerea multi-strato nel settore terrestre e navale. Il sistema d'arma DragonFire è il risultato di un investimento congiunto da 100 milioni di Sterline da parte dell’industria e del Ministero della Difesa britannico e, tutte insieme, le aziende coinvolte supportano posti di lavoro altamente qualificati nel Regno Unito nell’ambito di nuove tecnologie all’avanguardia, che stanno portando a un significativo cambio di passo per le capacità britanniche nei sistemi Ldew. (Com)