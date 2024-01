Speciale energia: Libia, ex inviato Onu Salamé, “no elezioni se libici si dividono, meglio status quo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia è un Paese che “sta molto meglio di quanto si dice, sicuramente meglio della Tunisia e dell'Egitto”, dove “non c’è bisogno di elezioni se queste dovessero dividere nuovamente i libici”. Lo ha detto l’ex inviato delle Nazioni Unite in Libia, il libanese Ghassan Salamé, in un’intervista al settimanale francese “Jeune Afrique”. “Ho lasciato la Libia molto felice. È un paese che se la passa bene, rispetto allo stato in cui l'ho trovato, molto meglio di quanto si dice e sicuramente meglio della Tunisia e dell'Egitto, suoi vicini, e spero che duri. Siamo riusciti a risolvere due dei principali problemi emersi: in primo luogo, garantire il flusso regolare della produzione di petrolio e garantire che la Libia confermasse la sua posizione di importante produttore di energia poco costosa e di buona qualità. Ciò è essenziale per il pionieristico regime di reddito di base universale, istituito da Gheddafi e che garantisce a quasi tutti gli individui una posizione come dipendente pubblico statale quando compiono 18 anni. Si tratta di due terzi del bilancio nazionale e, da tre anni che il petrolio scorre regolarmente, questo reddito è stato ridistribuito a tutti; e il petrolio deve continuare a fluire per garantire ai libici una vita dignitosa”, afferma Salamé. (Lit)