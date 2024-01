Imprese: nel 2023 tasso crescita in Regione Lazio più 1,59 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 nel Lazio è stato registrata un incremento dell'1,59 per cento del tasso di crescita delle aziende nel registro imprese camerale rispetto al 2022, mentre a livello nazionale la crescita è stata dello 0,70 per cento. Lo riferisce in una nota la Camera di Commercio di Frosinone e Latina, sulla base di elaborazioni Osserfare su dati Movimprese. In particolare, nel 2023 il totale delle imprese registrate nella Regione è stato pari a 601.413. Nel corso dell’anno ci sono state 34.512 iscrizioni nel registro imprese camerale e 24.802 cessazioni non d’ufficio, raggiungendo un saldo annuale di 9.710. In particolare, il tasso di natalità è stato del 5,66 per cento, mentre il tasso di mortalità del 4,07 per cento. Il tasso di crescita per il 2023 è quindi dell’1,59 per cento rispetto all'anno precedente. “Nella graduatoria regionale per tasso di crescita, il Lazio si colloca in pole position (+1,59 per cento il relativo tasso, a fronte del +0,70 per cento nazionale), allungando ulteriormente la distanza rispetto alle regioni immediatamente seguenti (Lombardia, Campania e Trentino Alto Adige)”, commenta la Camera di commercia di Frosinone e Latina. “Il bilancio nei territori di Frosinone e Latina – prosegue la nota - è positivo per 939 imprese (a fronte delle 1.154 aggiuntive dello scorso anno, -20 per cento in termini relativi); la performance più contenuta è determinata dal più significativo rallentamento del frusinate, per effetto della più evidente accelerazione delle cessazioni (+8 per cento)", conclude la Camera di commercio di Frosinone e Latina. (Rer)