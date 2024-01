Trasporto aereo: Ryanair ed Enilive insieme per un'aviazione più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ryanair ed Enilive, società controllata da Eni, annunciano in una nota congiunta di aver firmato una Lettera d'Intenti (Loi) per una fornitura a lungo termine di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf, Sustainable aviation fuel) fornito da Enilive in alcuni aeroporti in Italia in cui opera Ryanair: la compagnia aerea porta così avanti la sua strategia di decarbonizzazione al 2050, Pathway to Net Zero. Questo accordo con Enilive potrebbe consentire a Ryanair di avere accesso a fino a 100 mila tonnellate (33 milioni di galloni) di Saf tra il 2025 e il 2030 (equivalenti a 20 mila voli dall'aeroporto di Milano Malpensa a Dublino). Il Saf rappresenta una soluzione concreta per contribuire alla decarbonizzazione dell'aviazione nei prossimi decenni, benché oggi sia una minima parte del consumo di carburante a livello mondiale. Nelle bioraffinerie in Italia, Enilive lavora prevalentemente materie prime di scarto come oli esausti da cucina, grassi animali e residui dell'industria agroalimentare per produrre l'Eni Biojet, un Saf che contiene il 100 per cento di componente biogenica e che è idoneo ad essere utilizzato in miscela con il jet convenzionale fino al 50 per cento. (segue)