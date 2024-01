Europee: De Cristofaro (Avs), destra conto i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza "è troppo impegnata a spaccare l'Italia con l'Autonomia differenziata e a ridimensionare i ruoli del presidente della Repubblica e del Parlamento con il premierato per calendarizzare la legge che permetterebbe agli studenti fuori sede di votare alla prossima tornata elettorale senza dover far ritorno al proprio Comune di residenza. Quasi cinque milioni di persone, non proprio due gatti". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "La proposta approvata dalla Camera nei mesi scorsi non è il massimo, ma è comunque un aiuto a quanti vorrebbero esercitare il proprio diritto a votare - prosegue il parlamentare -. Il voto ai fuori sede non è tra le priorità della destra al governo. Ma si sa questa destra è contro i giovani e la democrazia".(Rin)