Governo: Sala, evidente il tentativo del governo di occupare luoghi cultura, da noi più pudore

- Che ci sia un tentativo del governo di occupare i luoghi della cultura "mi pare evidente. Capisco la loro osservazione che 'prima toccava agli altri' ", ma "ecco, forse quando toccava a noi avevamo un filo più di pudore”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria che si è tenuta Palazzo Marino rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulla vicenda del teatro di Roma, il cui nuovo direttore è Luca De Fusco. Nel caso della Scala “non ho paura: la Scala si regge sulla collaborazione e il supporto di tanti enti tra cui anche il Governo”. Però, “è chiaro che il ruolo dei privati è già una garanzia, i privati non vogliono condizionamenti nella scelta. Una soluzione non l’abbiamo ancora definita, ma stiamo lavorando pensando di poter lavorare con autonomia”, ha concluso. (Rem)