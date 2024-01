Cultura: M5s su Teatro Roma, è emergenza vera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Teatro di Roma "e sulla cultura in generale si sta giocando una battaglia tutta politica che nuoce a un settore che dovrebbe essere fondamentale in un Paese come l'Italia, ma di cui si parla solo per i nomi e le poltrone. Diciamocela tutta: quello dell'occupazione politica delle istituzioni culturali non è un tema di oggi e non ha un solo colore politico. Quello che lascia di stucco è la sfacciataggine, l'arroganza e l'assoluta mancanza di rispetto da parte di questa destra, che non si fa problemi a calpestare le regole e la vergogna pur di piazzare i suoi. Cosa ha da dire Sangiuliano sui retroscena che riguardano lo stipendio del nuovo direttore e le modalità di assegnazione che non avrebbero precedenti?". Lo affermano gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera. "I casi di nomine politicizzate si susseguono, da Verona a Roma, passando per il 'Piccolo' di Milano dove è stato piazzato nientepopodimeno che Geronimo La Russa - continuano i parlamentari del M5s -. Ma d'altronde cosa ci si può aspettare da un ministro che si fa sorpassare da Mollicone e che non passa giorno senza mettere in imbarazzo se stesso e il ministero che dirige con le sue gaffe ed esternazioni in libertà? Cosa ci si può aspettare da uno che tollera un sottosegretario invischiato in casi come quello che riguarda Vittorio Sgarbi e un altro di cui si parla meno come Gianmarco Mazzi, con tutti i suoi conflitti di interesse e che è stato il 'braccio armato' del tradimento dei professionisti dello spettacolo? Il solo pensiero che possa essere questa gente ad occuparsi di nomine importanti come quella del prossimo sovrintendente alla Scala di Milano fa tremare i polsi. Gennaro Sangiuliano è il peggior ministro della Cultura della storia della Repubblica. Adesso - concludono i deputati pentastellati - è emergenza vera".(Rin)