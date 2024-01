Gaza: Tajani, prima di sanzionare coloni israeliani servono misure più dure contro Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di imporre sanzioni ai coloni israeliani, "che stanno certamente sbagliando quando aggrediscono la popolazione civile", bisogna infliggere dure sanzioni al movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla volontà di alcuni Stati europei di imporre sanzioni verso coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Le sanzioni contro Hamas, ha aggiunto Tajani, "devono essere ancora più dure, per stroncare qualsiasi attività finanziaria che possa portare all'acquisto di armi o a sostenere attività terroristiche di questa organizzazione". Ai coloni, ha poi continuato, "bisogna dire basta, perché non è così che si favorisce la pace. Non bisogna dare strumenti ai terroristi per giustificare le loro azioni". Il ministro italiano non ha escluso che possano arrivare sanzioni anche ai coloni, "ma prima bisogna infliggerle ad Hamas, perché la nostra scelta deve essere sempre proporzionata", perché "la responsabilità di ciò che sta accadendo adesso nell'area del Medio Oriente è di Hamas", ha spiegato. "Bisogna colpire prima Hamas e, naturalmente, bisogna anche spiegare ai coloni che non possono continuare a colpire la popolazione civile, anche nell'interesse di Israele. Se ci sono da dare delle sanzioni per fatti precisi, alla fine si voteranno le sanzioni", ha concluso. (Beb)