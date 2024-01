Imprese: Camera commercio Roma, tasso crescita in 2023 più 1,91 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- "In una situazione generale socio-politica che rischia di deteriorarsi ulteriormente e in un quadro economico globale di forte imprevedibilità, i dati diffusi oggi dalla rilevazione di Unioncamere/Infocamere inducono a un moderato ottimismo e confermano una tenace dinamicità del nostro tessuto produttivo", afferma il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. "Roma nel 2023 - aggiunge - con il miglior saldo imprenditoriale nazionale, dimostra - ancora una volta – di saper reagire in maniera efficace alle difficoltà, ma non bisogna adagiarsi ed è prioritario insistere nelle azioni di supporto al tessuto produttivo locale. L'anno appena chiuso ha registrato, in particolare, una forte crescita del turismo e delle costruzioni, due comparti vitali per l'economia romana. Le ingenti risorse del Pnrr, insieme a quelle stanziate per il Giubileo del 2025, rappresentano un'imperdibile opportunità per rigenerare le infrastrutture della nostra città, rilanciarne l'immagine a livello internazionale e avviare un percorso di crescita strutturale. Non possiamo permetterci di fallire", conclude Tagliavanti. (Com)