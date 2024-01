Spagna: ministra Diaz, riforma settimana lavorativa a 37,5 ore avanti anche senza accordo imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro spagnola si è impegnata a portare avanti la riforma della settimana lavorativa a 37,5 ore anche se le associazioni imprenditoriali dovessero non essere d'accordo. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto indicato dalla stessa Diaz davanti alla Commissione Lavoro del Congresso dei deputati per presentare le principali linee d'azione per questa legislatura. La ministra ha assicurato che la riduzione della giornata lavorativa, di cui beneficerebbero 12 milioni di dipendenti del settore privato, sarà la sfida principale per il suo dicastero, per cui concentrerà gran parte degli sforzi nel quadro del dialogo sociale. Per la leader di Sumar, inoltre, la riduzione dell'orario di lavoro consentirà "un miglioramento della compatibilità con altri usi del tempo, la distribuzione equilibrata dei compiti di cura, formazione, tempo libero e partecipazione sociale". Diaz ha auspicato che questa riforma abbia il sostegno dei sindacati e degli imprenditori, ma non ha escluso la possibilità che sia "bipartito" e che la parte datoriale non vi aderisca. Oltre a questo obiettivo, Yolanda Diaz si è impegnata anche a riformare i licenziamenti in modo che siano in linea con la Carta sociale europea, "dissuasivi" per l'azienda, impedendo che un dipendente possa essere licenziato "senza motivo". (Spm)