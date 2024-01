Energia: analisi Cornwall Insight, prezzi nel Regno Unito scenderanno del 16 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dell'energia nel Regno Unito scenderanno del 16 per cento ad aprile. È quanto prevede la società di consulenza Cornwall Insight, secondo cui la bolletta media annuale per il gas e l’elettricità delle famiglie britanniche scenderà da 1.928 a 1.620 sterline (cioè da 2.247 a 1.888 euro). Servirà comunque un altro mese prima che l'autorità di regolamentazione, Ofgem, stabilisca il limite di prezzo per il secondo trimestre dell'anno. (Rel)