Mare: Musumeci, partito oggi l'iter per inserimento parola in Costituzione

- Oggi è partito l’iter per “consacrare nella Costituzione italiana la frase tanto cara a Berlinguer: ‘la Repubblica tutela e valorizza la risorsa mare’”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in occasione della conferenza stampa sulle iniziative per la mitigazione del rischio sismico nelle Isole minori italiane, in corso a palazzo Chigi. “Il mare non è contemplato nella Costituzione ed è strano per una terra come la nostra”, ha concluso.(Rin)